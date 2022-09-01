LIGA360 – комплексный инструмент для решений вопросов военного времени

Колоссальные потери понес украинский бизнес с начала полномасштабного вторжения. По разным оценкам и результатам опросов, почти 50 % бизнесов прекратили свою деятельность, а те, кто смог удержаться и продолжает работать в новых реалиях, кардинально изменили свои планы и подход к работе.

Какие потребности бизнеса во время действия военного положения требуют наибольшего внимания, а главное, как их решить, избегая рисков, рассказываем.

Информация об изменениях военного периода для работы бизнеса – потребность № 1

За почти полгода полномасштабной войны компании и предприятия научились жить в новых условиях, однако возникает постоянная потребность в информации о нововведениях, изменениях или отменах законодательных норм.

Разумный поиск, мониторинг, консалтинг, аналитика – все в едином решении LIGA360. Здесь можно воспользоваться удобным навигатором среди основных новшеств в законодательстве, получить доступ к информации о законодательных изменениях, разъяснениях, аналитических материалах от экспертов LIGA ZAKON.

KYC и due diligence

Сейчас очень важно понимать, с кем имеешь дело. Особого внимания бизнесу требует проверка связей партнера по рф и рб.

LIGA ZAKON позволяет уверенно строить связи между объектами, компаниями и персонами с помощью функционала CONTR AGENT в LIGA360. Так можно проверить историю контрагента, владельцев, руководителей компании, наличие санкций и риски, которые могут повредить при сотрудничестве.

Актуальной потребностью является также проверка иностранных партнеров. Так, в систему инкорпорированы данные британского реестра, что открывает не просто доступ к необходимой информации, но и возможность эффективно и удобно с помощью полезных инструментов ею пользоваться.

Автоматизация процессов

Довести до автоматизма работу по договорам сможет несколько инструментов в LIGA360. Функционал CONTRACTUM сэкономит время на подготовку договора, упростит каждый этап работы со сделками, проверит стороны, правовое поле, скрытые условия договора. Календарь LIGA360 закрывает потребности юриста и бухгалтера. Максимально упростит представление отчетности и регистрацию НН продукт REPORT.

Уберечь недвижимое имущество от рейдерства во время войны

В условиях военного положения, под угрозой неправомерного захвата злоумышленниками оказались земля и недвижимость, которой владеет бизнес.

Проблему можно решить, если отслеживать в реальном времени все регистрационные действия, которые могут быть совершены с недвижимым имуществом. Решить вопрос поможет сервис SMS-Маяк в LIGA360, который мгновенно проинформирует регистрационные изменения и, конечно, защитит от рейдерских захватов объектов недвижимости благодаря мгновенным.

Также, во время действия военного положения компаниям, являющимся участниками судебных процессов, важно иметь возможность мониторить судебные дела. Не менее важен и контроль репутации, который сможет анализировать LIGA360.

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