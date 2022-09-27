Ліга націй: Італія виграла "групу смерті", Англія на прощання влаштувала голепад із німцями

Ліга націй, Дивізіон A, 6-й тур

Група A3

Англія – Німеччина – 3:3

Голи: Шоу, 72, Маунт, 75, Кейн, 83 (пенальті) – Гюндоган, 52 (пенальті), Гаверц, 67, 87

Угорщина – Італія – 0:2

Голи: Распадорі, 27, Дімарко, 52

На "Вемблі" все найцікавіше розпочалося після перерви. Німців вивів уперед Гюндоган, реалізувавши одинадцятиметровий за фол Магвайра. А згодом Гаверц розкішно поклав м'яч у ліву дев'ятку з-за меж штрафного майданчика. У відповідь "Три леви" забили тричі за 11 хвилин.

Камбек розпочав Шоу, який на дальній стійці отримав передачу Джеймса та переграв тер Штегена в ближньому бою. Далі Маунт потужним ударом із лінії карної зони під стійку завершив класну комбінацію Англії. А на десерт Кейн упевнено забив із позначки. Та німці вирвали нічию, коли Гаверц вчасно опинився на добиванні після пострілу Сане.

У Будапешті ж збірна Угорщини "організувала" для Італії перший гол на 27-й хвилині. Угорці занадто захопилися перепасовуванням на власній половині та втратили м'яч під пресингом. Зрештою, на ударній позиції опинився Распадорі та холоднокровно відправив сферу в сітку з кількох метрів.

Зняла ж усі запитання щодо переможця матчу та квартету A3 загалом збірна Італії на старті другої половини. Витримавши фактично навалу Угорщини в дебюті, апеннінці провели зразковий атакувальний випад, на фініші якого Крістанте прострілив уздовж воріт, а Дімарко в один дотик замкнув дальню стійку.