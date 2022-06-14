Лига наций: Хорватия отомстила Франции за финал ЧМ-2018, Дания одолела Австрию

Победами сборных Дании и Хорватии продолжился четвертый тур группового этапа Лиги наций УЕФА в Дивизионе А.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков .

Лига наций, Дивизион А, группа A1, 4-й тур

Дания – Австрия – 2:0

Голы: Винд, 21, Сков Ольсен, 37

Франция – Хорватия – 0:1

Гол: Модрич, 5 (пенальти)

Датчане решили судьбу поединка в свою пользу еще до перерыва. Мехле на 21-й минуте подключился к атаке и от линии поля откинул назад Винду, который обыграл голкипера в ближнем бою. В свою очередь Сков Ольсен под занавес тайма элегантно реализовал выход наедине с Линднером.

Зато хорватам для победы над действующими чемпионами мира хватило и одного гола. Месть за проигранный финал Мундиаля в России оформил Модрич. Ветеран в дебюте встречи сумел реализовать одиннадцатиметровый за фол Конате против Будимира.