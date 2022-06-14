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Лига наций: Хорватия отомстила Франции за финал ЧМ-2018, Дания одолела Австрию

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Европа, Вторник 14 июня 2022 10:19
Лига наций: Хорватия отомстила Франции за финал ЧМ-2018, Дания одолела Австрию Фото: Хорваты празднуют успех (twitter.com/HNS_CFF)
Автор: Антон Федорцив

Победами сборных Дании и Хорватии продолжился четвертый тур группового этапа Лиги наций УЕФА в Дивизионе А.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.

Лига наций, Дивизион А, группа A1, 4-й тур

Дания – Австрия – 2:0

Голы: Винд, 21, Сков Ольсен, 37

Франция – Хорватия – 0:1

Гол: Модрич, 5 (пенальти)

Датчане решили судьбу поединка в свою пользу еще до перерыва. Мехле на 21-й минуте подключился к атаке и от линии поля откинул назад Винду, который обыграл голкипера в ближнем бою. В свою очередь Сков Ольсен под занавес тайма элегантно реализовал выход наедине с Линднером.

Зато хорватам для победы над действующими чемпионами мира хватило и одного гола. Месть за проигранный финал Мундиаля в России оформил Модрич. Ветеран в дебюте встречи сумел реализовать одиннадцатиметровый за фол Конате против Будимира.

К слову, ранее подготовили анонс поединка сборных Украины и Ирландии в Лиге наций.

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