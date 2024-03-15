Ліга конференцій: визначилися пари 1/4 фіналу головного турніру Європи

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію заходу .

Вісімка колективів продовжить боротьбу в третьому за рангом єврокубка. Перші поєдинки стадії 1/4 фіналу відбудуться 11 квітня, а матчі-відповіді зіграють 18 квітня.

Центральним стане протистояння бірмінгемської "Астон Вілли" та французького "Лілля" під керівництвом Паулу Фонсеки. Натомість найпристраснішим буде двоматчева зустріч пірейського "Олімпіакоса" та стамбульського "Фенербахче".

Зате бельгійський "Брюгге" протистоятиме ПАОКу з грецьких Салонік. Тим часом "Вікторія" з чеського Пльзеня зустрінеться з італійською "Фіорентиною". Фінал турніру запланований на 29 травня в Афінах.

Усі пари 1/4 фіналу Ліги конференцій 2023/24: