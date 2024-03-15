Лига конференций: определились пары 1/4 финала главного турнира Европы

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию мероприятия .

Восьмерка коллективов продолжит борьбу в третьем по рангу еврокубка. Первые поединки стадии 1/4 финала состоятся 11 апреля, а ответные матчи сыграют 18 апреля.

Центральным станет противостояние бирмингемской "Астон Виллы" и французского "Лилля" под руководством Паулу Фонсеки. В свою очередь самой страстной будет двухматчевая встреча пирейского "Олимпиакоса" и стамбульского "Фенербахче".

Зато бельгийский "Брюгге" будет противостоять ПАОКу из греческих Салоник. Тем временем "Виктория" из чешского Пльзеня встретится с итальянской "Фиорентиной". Финал турнира намечен на 29 мая в Афинах.

Все пары 1/4 финала Лиги конференций 2023/24: