Лига чемпионов будет доиграна в Португалии, Лига Европы - в Германии

Нынешний сезон Лиги чемпионов доиграют в формате мини-турнира из восьми команд, который пройдет в Лиссабоне с 12 по 23 августа. Жеребьевка состоится 10 июля.

Об этом сообщает УЕФА по итогам заседания исполнительного комитета.

Четвертьфиналы и полуфиналы будут состоять из одного матча, вместо обычных двух. Финал состоится 23 августа в Лиссабоне. Стамбул, который должен был принимать финал Лиги чемпионов в этом году, примет решающий матч турнира в следующем розыгрыше.

На этот момент в "Финал восьми" вышли ПСЖ, мадридский "Атлетико", "РБ Лейпциг" и "Аталанта". Другими четырьмя участниками станут победители пар "Наполи" - "Барселона" (первая игра - 1:1), "Реал" - "Манчестер Сити" (1:2), "Челси" - "Бавария" (0:3) и "Лион" - "Ювентус" (1:0). Они доиграют свои матчи 7 и 8 августа.

Аналогичный формат будет использоваться для проведения Лиги Европы. Она будет доиграна в Германии с 10 по 21 августа. Оставшиеся матчи 1/8 финала доиграют 5-6 августа, матчи финального турнира пройдут в Кельне, Дюссельдорфе, Дуйсбурге и Гельзенкирхене. Решающий матч примет Кельн.