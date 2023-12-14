Ліга чемпіонів: визначилися всі учасники 1/8 фіналу турніру

Дводенна програма останнього туру групового етапу Ліги чемпіонів 2023/24 підійшла до завершення. Фінальні результати дозволили визначити 16 команд, що поведуть боротьбу в плей-офф головного єврокубка в наступному році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру .

Перед останнім ігровим днем основної сітки Ліги чемпіонів вакантними залишалися два місця в 1/8 фіналу. Останніми путівки до першої стадії плей-офф завоювали французький ПСЖ і португальський "Порту".

Парижани на виїзді провели непростий поєдинок проти дортмундської "Боруссії". Команді Луїса Енріке потрібно було як мінімум не програти переможцю групи F. Утім, на старті другого тайму оборона ПСЖ не втримала Адеємі. На щастя, юний Заїр-Емері швидко відновив паритет. Більше команди не забивали, а нічия "Ньюкасла" та "Мілана" залишила французький гранд на 2-й сходинці в квартеті.

Тим часом "Порту" організував гольову перестрілку з донецьким "Шахтарем". Віце-чемпіон Португалії фактично постійно був попереду та забив 5 м'ячів проти трьох у "гірників". У складі "драконів" голами відзначилися Галено (двічі), Таремі, Пепе та Консейсау.

Жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів відбудеться 18 грудня в Ньйоні. "Сіяні" команди (переможці груп) зіграють із "несіяними" (тими, що посіли другі місця). Перший раунд плей-офф запланували на лютий і березень.

Список учасників 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 2023/24: