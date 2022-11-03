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Ліга чемпіонів: визначилися усі учасники 1/8 фіналу турніру

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Четвер 03 листопада 2022 09:16
Ліга чемпіонів: визначилися усі учасники 1/8 фіналу турніру Фото: "Мілан" вперше з 2014 року гратиме в плей-офф Ліги чемпіонів (facebook.com/ChampionsLeague)
Автор: Антон Федорців

Напередодні завершився останній тур групового етапу Ліги чемпіонів 2022/23. Фінальні результати дозволили визначити 16 команд, що поведуть боротьбу в плей-офф головного єврокубка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

Останніми путівки в 1/8 фіналу Кубка чемпіонів завоювали німецький РБ "Лейпциг" та італійський "Мілан". Обидві команди здобули розгромні перемоги у 6-му турі.

"Россонері" на власному полі розібралися з австрійським "Зальцбургом". Відкрив рахунок Жиру, який на 14-й хвилині замкнув головою навіс із кутового. Далі на старті другого тайму головою забив і Круніч. Згодом той же Жиру класно зіграв на добиванні, а в доданий арбітром час Мессіас увірвався до штрафного та технічно поклав м'яч у дальній кут.

Натомість "Лейпциг" розгромив "Шахтар" у Варшаві. "Червоним бикам" вдалося забити швидкий м'яч зусиллями Нкунку. На старті ж другої половині саксонці шокували "гірників" трьома голами фактично за 20 хвилин у виконанні Сілви, Собослая та Ольмо.

Максимальне представництво в Лізі чемпіонів зберегли Англія, а Німеччина залишилася без одного учасника. У плей-офф зіграють по 4 представники Бундесліги та Прем'єр-ліги. Натомість Італія втратила одного резидента ("Ювентус"), а Іспанія – відразу трьох ("Атлетіко", "Барселона", "Севілья").

Список учасників 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 2022/23:

  • "Айнтрахт"
  • "Баварія"
  • "Бенфіка"
  • "Боруссія" Д
  • "Брюгге"
  • "Інтер"
  • "Ліверпуль"
  • "Манчестер Сіті"
  • "Мілан"
  • "Наполі"
  • "Парі Сен-Жермен"
  • "Порту"
  • РБ "Лейпциг"
  • "Реал"
  • "Тоттенхем"
  • "Челсі"

Ліга чемпіонів: визначилися усі учасники 1/8 фіналу турніру

До слова, раніше підготували анонс поєдинку "Динамо" та "Фенербахче" на груповому етапі Ліги Європи.

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