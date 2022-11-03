Ліга чемпіонів: визначилися усі учасники 1/8 фіналу турніру
Напередодні завершився останній тур групового етапу Ліги чемпіонів 2022/23. Фінальні результати дозволили визначити 16 команд, що поведуть боротьбу в плей-офф головного єврокубка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.
Останніми путівки в 1/8 фіналу Кубка чемпіонів завоювали німецький РБ "Лейпциг" та італійський "Мілан". Обидві команди здобули розгромні перемоги у 6-му турі.
"Россонері" на власному полі розібралися з австрійським "Зальцбургом". Відкрив рахунок Жиру, який на 14-й хвилині замкнув головою навіс із кутового. Далі на старті другого тайму головою забив і Круніч. Згодом той же Жиру класно зіграв на добиванні, а в доданий арбітром час Мессіас увірвався до штрафного та технічно поклав м'яч у дальній кут.
Натомість "Лейпциг" розгромив "Шахтар" у Варшаві. "Червоним бикам" вдалося забити швидкий м'яч зусиллями Нкунку. На старті ж другої половині саксонці шокували "гірників" трьома голами фактично за 20 хвилин у виконанні Сілви, Собослая та Ольмо.
Максимальне представництво в Лізі чемпіонів зберегли Англія, а Німеччина залишилася без одного учасника. У плей-офф зіграють по 4 представники Бундесліги та Прем'єр-ліги. Натомість Італія втратила одного резидента ("Ювентус"), а Іспанія – відразу трьох ("Атлетіко", "Барселона", "Севілья").
Список учасників 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 2022/23:
- "Айнтрахт"
- "Баварія"
- "Бенфіка"
- "Боруссія" Д
- "Брюгге"
- "Інтер"
- "Ліверпуль"
- "Манчестер Сіті"
- "Мілан"
- "Наполі"
- "Парі Сен-Жермен"
- "Порту"
- РБ "Лейпциг"
- "Реал"
- "Тоттенхем"
- "Челсі"
До слова, раніше підготували анонс поєдинку "Динамо" та "Фенербахче" на груповому етапі Ліги Європи.
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