Ліга чемпіонів: визначилися усі учасники 1/8 фіналу турніру

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру .

Останніми путівки в 1/8 фіналу Кубка чемпіонів завоювали німецький РБ "Лейпциг" та італійський "Мілан". Обидві команди здобули розгромні перемоги у 6-му турі.

"Россонері" на власному полі розібралися з австрійським "Зальцбургом". Відкрив рахунок Жиру, який на 14-й хвилині замкнув головою навіс із кутового. Далі на старті другого тайму головою забив і Круніч. Згодом той же Жиру класно зіграв на добиванні, а в доданий арбітром час Мессіас увірвався до штрафного та технічно поклав м'яч у дальній кут.

Натомість "Лейпциг" розгромив "Шахтар" у Варшаві. "Червоним бикам" вдалося забити швидкий м'яч зусиллями Нкунку. На старті ж другої половині саксонці шокували "гірників" трьома голами фактично за 20 хвилин у виконанні Сілви, Собослая та Ольмо.

Максимальне представництво в Лізі чемпіонів зберегли Англія, а Німеччина залишилася без одного учасника. У плей-офф зіграють по 4 представники Бундесліги та Прем'єр-ліги. Натомість Італія втратила одного резидента ("Ювентус"), а Іспанія – відразу трьох ("Атлетіко", "Барселона", "Севілья").

Список учасників 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 2022/23: