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Ліга чемпіонів: УЄФА оголосив номінантів на найкращих гравця і гол тижня

Фото: Вінісіус Жуніор оформив два асисти проти "Челсі" (facebook.com/ChampionsLeague)
Автор: Антон Федорців

Організатор Ліги чемпіонів 2022/23 визначив коло претендентів на звання найкращого футболіста та найкращого забитого м'яча в перших чвертьфіналах головного єврокубка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

До списку претендентів на звання найкращого гравця тижня потрапили хавбек "Мілана" Браїм Діас, вінгер мадридського "Реала" Вінісіус Жуніор, центрбек міланського "Інтера" Алессандро Бастоні та оборонець "Манчестер Сіті" Джон Стоунз. Голосування за номінантів відбувається на офіційних ресурсах УЄФА.

Уся четвірка відзначилася результативними діями в перших поєдинках 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Перевагу матиме бразилець із Королівського клубу. Вінісіус віддав 2 асисти в протистоянні з "Челсі" (2:0), а всі інші записали до свого активу лише по одній передачі.

Натомість фаворитом на приз за гол тижня став півзахисник "Ман Сіті" Родрі. Іспанець виконав розкішний удар у дальній верхній кут воріт голкіпера "Баварії" Зоммера. Цей гол відкрив "містянам" шлях до розгрому мюнхенців (3:0).

Конкуруватимуть із ним лідер "Інтера" Ніколо Барелла, хавбек "Мілана" Ісмаель Беннасер і джокер "Реала" Асенсіо. Перший забив головою перший м'яч "нерадзуррі" проти "Бенфіки" на виїзді, другий – єдиний гол у протистоянні з "Наполі", а третій – добив "Челсі".

До слова, раніше "Манчестер Сіті" з трьома голами розгромив "Баварію" у першому чвертьфіналі Ліги чемпіонів.

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