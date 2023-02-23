ua ru
Чт, 23 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Ліга чемпіонів: УЄФА оголосив номінантів на найкращих гравця і гол тижня

Новость на русском →
Ньйон, Четвер 23 лютого 2023 12:00
Ліга чемпіонів: УЄФА оголосив номінантів на найкращих гравця і гол тижня Фото: Вінісіус Жуніор оформив дубль на "Енфілді" (facebook.com/ChampionsLeague)
Автор: Антон Федорців

Організатор Ліги чемпіонів 2022/23 визначив коло претендентів на звання найкращого футболіста та найкращого забитого м'яча вівторка-середи. Нападник мадридського "Реала" Вінісіус Жуніор змагається за обидва призи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

У перелік претендентів на звання найкращого гравця тижня потрапили хавбек "Інтера" Чалханоглу, вінгер "Манчестер Сіті" Марез, зірка "Наполі" Лосано та нападник "Реала" Жуніор. Голосування за номінантів відбувається на офіційних ресурсах УЄФА.

Головним кандидатом на приз став бразилець у лавах "вершкових". Він двічі забив "Ліверпулю" і віддав асист. Натомість Лосано та Марез оформили по м'ячу, а Чалханоглу став королем центра поля в протистоянні з "Порту".

Натомість три з чотирьох претендентів на приз за гол тижня забили на "Енфілді" в епічній битві місцевого "Ліверпуля" і "Реала". За нагороду змагаються нападники мадридців Вінісіус і Бензема, а також центрфорвард мерсисайдців Нуньєс. Конкуренцію їм намагатиметься скласти капітан "Наполі" Ді Лоренцо.

Минулого тижня призи дісталися представникам дортмундської "Боруссії" та "Бенфіки". Форвард німецького гранда Адеємі оформив гол тижня. Натомість хавбек лісабонців Аурснес став найкращим гравцем вівторка-середи.

До слова, напередодні "Манчестер Сіті" втратив перемогу над "Лейпцигом" у першому матчі 1/8 фіналу турніру.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
УЕФА Ліга чемпіонів
NEWS
Без шансів на перемогу. Чому армія РФ друга у світі, але лише "на папері"
Без шансів на перемогу. Чому армія РФ друга у світі, але лише "на папері"
DAILY
Три місяці після деокупації. Як Росія мстить Херсону за свободу та знищує місто
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Три місяці після деокупації. Як Росія мстить Херсону за свободу та знищує місто