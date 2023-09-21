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Ліга чемпіонів оголосила номінантів на призи тижня: кривдник "Шахтаря" серед кандидатів

Четвер 21 вересня 2023 12:28
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Ліга чемпіонів оголосила номінантів на призи тижня: кривдник "Шахтаря" серед кандидатів Фото: Новий лідер "Реала" Джуд Беллінгем (twitter.com/realmadrid)
Автор: Антон Федорців

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) окреслив коло претендентів на нагороди найкращим гравцеві та автору забитого м'яча за підсумками першого туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

За звання футболіста тижня позмагаються новий лідер мадридського "Реала" Джуд Беллінгем, новачок іспанської "Барселони" Жоау Феліш, лідер лондонського "Арсенала" Мартін Едегор і вінгер "Порту" Галено. Голосування за номінантів відбувається на офіційних ресурсах УЄФА.

Кожен із претендентів відзначився результативними діями в стартовому турі. Зокрема, Беллінгем оформив єдиний м'яч у протистоянні з "Реалом". Точність його передач у протистоянні склала 90%, а подолана відстань – понад 11 км.

Натомість Феліш оформив дубль проти "Антверпена" та асистував Лєвандовскі. Тим часом Галено записав до свого активу 2+1 проти донецького "Шахтаря". Едегор же голом і результативною передачею доклався до розгрому нідерландського ПСВ.

Фаворитом же на приз за гол тижня став голкіпер римського "Лаціо" Іван Проведель. На останній хвилині протистояння з мадридським "Атлетіко" він влучно пробив головою і вирвав нічию для "орлів". Конкуруватимуть із ним той же Феліш, бразилець Тете зі стамбульського "Галатасарая" і оборонець французького "Ланса" Фулжіні.

До слова, раніше пригадали гольові подвиги воротарів у Лізі чемпіонів на фоні м'яча Проведеля.

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