Ліга чемпіонів оголосила номінантів на призи тижня: кривдник "Шахтаря" серед кандидатів
Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) окреслив коло претендентів на нагороди найкращим гравцеві та автору забитого м'яча за підсумками першого туру групового етапу Ліги чемпіонів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.
За звання футболіста тижня позмагаються новий лідер мадридського "Реала" Джуд Беллінгем, новачок іспанської "Барселони" Жоау Феліш, лідер лондонського "Арсенала" Мартін Едегор і вінгер "Порту" Галено. Голосування за номінантів відбувається на офіційних ресурсах УЄФА.
Кожен із претендентів відзначився результативними діями в стартовому турі. Зокрема, Беллінгем оформив єдиний м'яч у протистоянні з "Реалом". Точність його передач у протистоянні склала 90%, а подолана відстань – понад 11 км.
Натомість Феліш оформив дубль проти "Антверпена" та асистував Лєвандовскі. Тим часом Галено записав до свого активу 2+1 проти донецького "Шахтаря". Едегор же голом і результативною передачею доклався до розгрому нідерландського ПСВ.
Фаворитом же на приз за гол тижня став голкіпер римського "Лаціо" Іван Проведель. На останній хвилині протистояння з мадридським "Атлетіко" він влучно пробив головою і вирвав нічию для "орлів". Конкуруватимуть із ним той же Феліш, бразилець Тете зі стамбульського "Галатасарая" і оборонець французького "Ланса" Фулжіні.
До слова, раніше пригадали гольові подвиги воротарів у Лізі чемпіонів на фоні м'яча Проведеля.
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