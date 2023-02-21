Ліга чемпіонів: "Наполі" здобув комфортну перемогу над "Айнтрахтом"

Упевненою перемогою для італійського "Наполі" завершився вояж у Франкфурт-на-Майні на перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти місцевого "Айнтрахта".

Ліга чемпіонів, 1/8 фіналу, перші матчі

"Айнтрахт" – "Наполі" – 0:2

Голи: Осімхен, 40, Ді Лоренцо, 65

Нереалізований пенальті: Кварацхелія, 36 (Н)

Вилучення: Коло Муані, 58 (А, пряма червона картка)

Першими момент створили господарі. Уже на 5-й хвилині відкрити рахунок міг Коло Муані, але не поцілив у дальній кут в атаці другим темпом. "Партенопейці" згодом організували подвійну відповідь. І якщо спершу Трапп зумів парирувати удар Камади по власних воротах після стандарту, то далі кіпер потягнув класний постріл Кварацхелії під поперечину.

Активний грузин міг забити і на 36-й хвилині. "Наполі" отримав право на пробиття одинадцятиметрового за фол проти Осімхена. Хавбек із позначки непогано вдарив у лівий кут, але Трапп феноменальним стрибком перевів м'яч на кутовий.

Цей епізод, однак, лише посунув у часі гол гостей. Перед перервою неаполітанці організували стрімку контратаку після перехоплення в центрі поля. М'яч опинився ліворуч в атаці у Лосано, який вивіреною передачею відшукав Осімхена – нігерієць у дотик пробив влучно.

Геть кепськими справи "Айнтрахта" стали на старті другої половини. Це Коло Муані в простій ситуації влетів шипами в гомілкостоп Замбо-Ангісси. Вирок арбітра був суворим, але справедливим – вилучення.

Для реалізації чисельної більшості "Наполі" знадобилося менше десяти хвилин. На 65-й Кварацхелія на куті штрафного відкинув під удар Ді Лоренцо, а капітан лідера Серії А розкішно поклав м'яч у дальній кут – 0:2 у підсумку.