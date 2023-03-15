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Ліга чемпіонів: "Наполі" розгромив "Айнтрахт" і поповнив список чвертьфіналістів

Фото: Гольовий політ Віктора Осімхена (uefa.com)
Автор: Антон Федорців

Упевненою перемогою італійського "Наполі" завершився матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 2022/23 проти франкфуртського "Айнтрахта".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Ліга чемпіонів, 1/8 фіналу, матчі-відповіді

"Наполі" – "Айнтрахт" – 3:0 (перший матч – 2:0)

Голи: Осімхен, 45+2, 53, Зєліньскі, 64 (пенальті)

У першій половині небезпека біля воріт і неаполітанців, і франкфуртців виникала завдяки індивідуальній майстерності окремих виконавців. Ось Кварацхелія протягнув м'яч до штрафного "орлів" і пробив у ближній кут, але кіпер "Айнтрахта" перевів його на кутовий. Потім дует німців утік на побачення з воротарем "Наполі", але Мерет вчасно ліквідував загрозу.

Перед перервою ще раз нагадав про себе Кварацхелія. Грузинський маг господарів тепер прорвався до карної зони з лівого флангу – Трапп знову перевів м'яч на кутовий. Але в доданий час "партенопейці" таки вийшли вперед. Це Осімхен головою ефектно замкнув навіс Політано.

Добили "Айнтрахт" неаполітанці в дебюті другого тайму. Спершу нігерійський форвард "Наполі" записав до свого активу дубль, коли переправив у порожні ворота класний простріл Ді Лоренцо. А згодом Зєліньскі ударом по центру реалізував одинадцятиметровий, який і заробив.

Фінальні півгодини поєдинку команди фактично догравали. Зокрема, Лучано Спаллетті відправив заздалегідь відпочити провідних виконавців. Тепер "Наполі" чекатиме на жеребкування наступного раунду Ліги чемпіонів 17 березня.

До слова, раніше розібрали гольові подвиги Холанда в Лізі чемпіонів і АПЛ.

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