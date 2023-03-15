Ліга чемпіонів: "Наполі" розгромив "Айнтрахт" і поповнив список чвертьфіналістів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Ліга чемпіонів, 1/8 фіналу, матчі-відповіді

"Наполі" – "Айнтрахт" – 3:0 (перший матч – 2:0)

Голи: Осімхен, 45+2, 53, Зєліньскі, 64 (пенальті)

У першій половині небезпека біля воріт і неаполітанців, і франкфуртців виникала завдяки індивідуальній майстерності окремих виконавців. Ось Кварацхелія протягнув м'яч до штрафного "орлів" і пробив у ближній кут, але кіпер "Айнтрахта" перевів його на кутовий. Потім дует німців утік на побачення з воротарем "Наполі", але Мерет вчасно ліквідував загрозу.

Перед перервою ще раз нагадав про себе Кварацхелія. Грузинський маг господарів тепер прорвався до карної зони з лівого флангу – Трапп знову перевів м'яч на кутовий. Але в доданий час "партенопейці" таки вийшли вперед. Це Осімхен головою ефектно замкнув навіс Політано.

Добили "Айнтрахт" неаполітанці в дебюті другого тайму. Спершу нігерійський форвард "Наполі" записав до свого активу дубль, коли переправив у порожні ворота класний простріл Ді Лоренцо. А згодом Зєліньскі ударом по центру реалізував одинадцятиметровий, який і заробив.

Фінальні півгодини поєдинку команди фактично догравали. Зокрема, Лучано Спаллетті відправив заздалегідь відпочити провідних виконавців. Тепер "Наполі" чекатиме на жеребкування наступного раунду Ліги чемпіонів 17 березня.