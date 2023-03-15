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Лига чемпионов: "Наполи" разгромил "Айнтрахт" и пополнил список четвертьфиналистов

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Неаполь, Среда 15 марта 2023 23:59
Лига чемпионов: "Наполи" разгромил "Айнтрахт" и пополнил список четвертьфиналистов Фото: Голевой полет Виктора Осимхена (uefa.com)
Автор: Антон Федорцив

Уверенной победой итальянского "Наполи" завершился ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2022/23 против франкфуртского "Айнтрахта".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Лига чемпионов, 1/8 финала, ответные матчи

"Наполи" – "Айнтрахт" – 3:0 (первый матч – 2:0)

Голы: Осимхен, 45+2, 53, Зелиньски, 64 (пенальти)

В первой половине опасность у ворот и неаполитанцев, и франкфуртцев возникала благодаря индивидуальному мастерству отдельных исполнителей. Вот Кварацхелия протащил мяч в штрафную "орлов" и пробил в ближний угол, но кипер "Айнтрахта" перевел его на угловой. Затем дуэт немцев скрылся на свидании с вратарем "Наполи", но Мерет вовремя ликвидировал угрозу.

Перед перерывом еще раз напомнил о себе Кварацхелия. Грузинский маг хозяев теперь прорвался в штрафную с левого фланга – Трапп снова перевел мяч на угловой. Но в добавленное время "партенопейцы" вышли вперед. Это Осимхен головой эффектно замкнул навес Политано.

Добили "Айнтрахт" неаполитанцы в дебюте второго тайма. Сначала нигерийский форвард "Наполи" записал в свой актив дубль, когда переправил в пустые ворота классный прострел Ди Лоренцо. А вскоре Зелиньски ударом по центру реализовал одиннадцатиметровый, который и заработал.

Финальные полчаса поединка команды фактически доигрывали. В частности, Лучано Спаллетти отправил заранее отдохнуть ведущих исполнителей. Теперь "Наполи" будет ждать жеребьевку следующего раунда Лиги чемпионов 17 марта.

К слову, ранее разобрали голевые подвиги Холанда в Лиге чемпионов и АПЛ.

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