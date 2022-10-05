Ліга чемпіонів: "Лейпциг" упевнено здолав "Селтік", "Зальцбург" обіграв загребське "Динамо"

Домашніми перемогами австрійського "Зальцбурга" та німецького РБ "Лейпциг" розпочалася програма середи в 3-му турі групового етапу Ліги чемпіонів 2022/23.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.
Ліга чемпіонів, груповий етап, 3-й тур
Група E
"Зальцбург" – "Динамо" Загреб – 1:0
Гол: Окафор, 70 (пенальті)
Група F
РБ "Лейпциг" – "Селтік" – 3:1
Голи: Нкунку, 27, Сілва, 64, 77 – Жота, 47
Хорватський гранд ледь не повів після першого ж реального моменту. Мішіч наважився на дальній удар у дебюті, але Кен витягнув м'яч із верхнього кута. "Зальцбург" відповів змарнованим шансом Окафора – після хаосу в штрафному гостей влучив м'ячем у сітку лише зі зовнішнього боку.
На початку ж другого тайму австрійці мали подвійний момент, коли Шешко вгатив м'яч у голкіпера, а Окафор на добиванні пробив над воротами. Зрештою, забити єдиний м'яч "Зальцбург" зумів лише з пенальті. За фол проти партнера Окафор упевнено розвів м'яч і воротаря по різних кутах.
Тим часом після серії змарнованих нагод "червоні бики" забили шотландцям на 27-й хвилині. Це Сілва передачею у штрафний майданчик знайшов Нкунку в швидкій контратаці саксонців, а той обіграв Харта та відправив м'яч у порожні ворота.
"Кельти" відігралися на старті другої половини. Гостям теж вдався блискавичний випад – японський дует Хатате-Фурухасі створив момент для Жоти, який із меж карної зони влучно пробив в один дотик. Відповісти у "Лейпцига" взявся Андре Сілва. Португалець оформив дубль за 13 хвилин: спершу скористався пасом Собослая, а згодом у два дотики замкнув простріл Сімакана.
До слова, раніше підготували анонс поєдинку "Реала" та "Шахтаря" на груповому етапі Ліги чемпіонів.
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