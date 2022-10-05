Ліга чемпіонів: "Лейпциг" упевнено здолав "Селтік", "Зальцбург" обіграв загребське "Динамо"

Ліга чемпіонів, груповий етап, 3-й тур

Група E

"Зальцбург" – "Динамо" Загреб – 1:0

Гол: Окафор, 70 (пенальті)

Група F

РБ "Лейпциг" – "Селтік" – 3:1

Голи: Нкунку, 27, Сілва, 64, 77 – Жота, 47

Хорватський гранд ледь не повів після першого ж реального моменту. Мішіч наважився на дальній удар у дебюті, але Кен витягнув м'яч із верхнього кута. "Зальцбург" відповів змарнованим шансом Окафора – після хаосу в штрафному гостей влучив м'ячем у сітку лише зі зовнішнього боку.

На початку ж другого тайму австрійці мали подвійний момент, коли Шешко вгатив м'яч у голкіпера, а Окафор на добиванні пробив над воротами. Зрештою, забити єдиний м'яч "Зальцбург" зумів лише з пенальті. За фол проти партнера Окафор упевнено розвів м'яч і воротаря по різних кутах.

Тим часом після серії змарнованих нагод "червоні бики" забили шотландцям на 27-й хвилині. Це Сілва передачею у штрафний майданчик знайшов Нкунку в швидкій контратаці саксонців, а той обіграв Харта та відправив м'яч у порожні ворота.

"Кельти" відігралися на старті другої половини. Гостям теж вдався блискавичний випад – японський дует Хатате-Фурухасі створив момент для Жоти, який із меж карної зони влучно пробив в один дотик. Відповісти у "Лейпцига" взявся Андре Сілва. Португалець оформив дубль за 13 хвилин: спершу скористався пасом Собослая, а згодом у два дотики замкнув простріл Сімакана.