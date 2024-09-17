Ліга чемпіонів: які правила та як грати у фентезі реформованого турніру

Шанувальники фентезі-футболу мають лічені години, щоб сформувати команди з учасників головного єврокубка та набирати очки за дії реальних футболістів на турнірі.

Що таке фентезі-футбол

Онлайн-гра, в якій учасники формують віртуальні команди зі справжніх футболістів і отримують очки за виступи прототипів у реальності. Британці з Fantasy League Ltd презентували концепцію ще в 1991 році.

Гра набула популярності зі створенням англійської Прем'єр-ліги перед сезоном 1992/93. За понад три десятиліття гра еволюціонувала від розваги до серйозного бізнесу. Найпопулярніші футбольні змагання просувають власні фентезі-платформи та пропонують коштовні призи переможцям.

Паралельно фентезі-футбол зберіг дух автономності. Зазвичай гравці створюють приватні ліги з обмеженим колом учасників і заздалегідь визначеним призовим фондом. З іншого боку, УЄФА в нинішньому сезоні Ліги чемпіонів розігруватиме офіційні м'ячі турніру, футболки улюблених команд, квитки на фінал та ігрові консолі.

Правила фентезі Ліги чемпіонів*

Фентезі головного єврокубка складатиметься з 15-ти турів – вісьмох в основному раунді, 1/8 фіналу, чвертьфіналу, 1/2 фіналу та фіналу. Кожен тур, окрім вирішального, розтягнеться на кілька ігрових днів. Три стадії плей-офф складатимуться з перших поєдинків і матчів-відповідей.

У межах кожного туру після завершення поєдинків першого дня можна зробити заміни та змінити капітана. Якщо футболісти основного складу набрали менше очікуваного, то буде можливість поставити на інших виконавців, які грають в рамках цього ж туру.

Для початку треба вигадати назву для команди. Далі потрібно сформувати заявку з 15-ти футболістів. Розподіл за амплуа буде традиційним – 2 воротарі, 5 оборонців, 5 півзахисників і 3 нападники. Кожен заявлений на Лігу чемпіонів футболіст отримав віртуальний цінник. Перед початком турніру кожен учасник фентезі матиме 100 млн євро для формування складу.

Із кожної команди можна взяти обмежену кількість футболістів. На основний раунд ліміт заклали на рівні трьох гравців із одного клубу. Поступово обмеження слабшатимуть. У рамках 1/8 фіналу можна буде взяти чотирьох одноклубників, на чвертьфінальній стадії – п'ятьох, у 1/2 фіналу – шістьох, а у фіналі – аж вісьмох.

Після формування команди потрібно буде обрати стартовий склад із 11-ти футбоолістів. Одного з них треба наділити статусом капітана, що подвоїть завойовані реальним гравцем очки. Окрім того, перед кожним туром гравці фентезі зможуть робити трансфери – від двох безкоштовних в основному раунді до необмеженої кількості перед стартом плей-офф і п'яти перед фіналом.

* – Повний перелік правил фентезі Ліги чемпіонів доступний на офіційному сайті турніру в розділі Gaming/Fantasy Football

Схема розподілу балів

поява на полі – 1 пункт

60+ хвилин на полі – 1

гол ударом із-за меж штрафного – 1

гольова передача – 3

щотри повернення володіння – 1

нагорода Гравцю матчу – 3

зароблений пенальті (реалізований) – 2

"привезений" пенальті – -1

незабитий пенальті – -2

жовта картка – -1

червона картка – -3

автогол – -2

воротарі:

гол – 6

парируваний пенальті – 5

сухий матч – 4

щотри сейви – 1

щодва пропущені м'ячі – -1

оборонці:

гол – 6

сухий матч – 4

щодва пропущені м'ячі – -1

півзахисники:

гол – 5

сухий матч – 1

нападники:

гол – 4

У сезоні 2024/25 Ліги чемпіонів гравці фентезі зможуть змагатися в приватних і глобальних лігах. Перші створюють родини, друзі, колеги та інші групи за інтересами. Натомість в загальні дивізіони автоматично потрапляють всі після реєстрації. Зокрема, там буде ліга для вболівальників із однієї країни.

"Шахтар" і фентезі Ліги чемпіонів

Найдорожчим виконавцем "гірників" виявився форвард Данило Сікан. Купівля бомбардира обійдеться в 7 млн віртуальних євро. На півмільйона дешевшим виявився хавбек Георгій Судаков, а на мільйон – ціла група футболістів, зокрема вінгер Олександр Зубков, півзахисник Дмитро Криськів і нападник Лассіна Траоре.

Найпопулярнішим серед гравців став діамант іспанської "Барселони" Ламін Ямал (7,5 млн). Його взяли понад 60%, а форварда англійського "Манчестер Сіті" Ерлінга Холанда (11 млн) – понад 50% користувачів. Воротаря збірної України та лісабонської "Бенфіки" Анатолія Трубіна (4,5 млн) обрали 4% гравців.