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Ліга чемпіонів: "Челсі" оформив путівку в плей-офф, "Севілья" розгромила "Копенгаген"

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Вівторок 25 жовтня 2022 21:55
Ліга чемпіонів: "Челсі" оформив путівку в плей-офф, "Севілья" розгромила "Копенгаген" Фото: "Челсі" гарантував місце в матчах на виліт (twitter.com/ChelseaFC)
Автор: Антон Федорців

Із перемог лондонського "Челсі" та іспанської "Севільї" розпочалася програма вівторка на груповому етапі Ліги чемпіонів 2022/23.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.

Ліга чемпіонів, груповий етап, 5-й тур

Група E

"Зальцбург" – "Челсі" – 1:2

Голи: Адаму, 49 – Ковачіч, 23, Гаверц, 64

Група G

"Севілья" – "Копенгаген" – 3:0

Голи: Ен-Несірі, 61, Іско, 88, Монтіель, 90+2

Вилучення: Хочолава, 90+4 (К, пряма червона картка)

Лондонці реалізували фактично перший справді небезпечний момент. На 23-й хвилині Ковачіч підхопив м'яч після метушні в штрафному майданчику "Зальцбурга" та лівою відправив сферу точнісінько в ліву дев'ятку.

Господарі відігралися по перерві, коли Адаму розігнав атаку з центра поля, а на її фініші в один дотик замкнув простріл Вебера з лівого флангу. Та все ж "Челсі" зумів вирвати перемогу та місце в 1/8 фіналу достроково. Це Гаверц у півколі карної зони прийняв пас Пулішіча, обробив м'яч і розкішним обвідним ударом відправив у сітку від перекладини.

Натомість на Піренеях "Севілья" дотиснула данський гранд лише в другому таймі. Старт розгрому заклав Ен-Несірі. Форвард нервіонців зіграв на випередження під час флангової подачі та з кількох метрів проштовхнув м'яч у ворота.

Ще двічі господарі поля забили в ендшпілі. Спершу Іско метрів із 15-ти технічно поклав м'яч у кут після скидки Акуньї, а згодом Монтіель зіграв на добиванні після сейву кіпера "Копенгагена" та оформив гол із гострого кута. Тепер "Севілья" повернулася в боротьбу за плей-офф із "Боруссією".

До слова, раніше підготували анонс поєдинку "Селтіка" та "Шахтаря" на груповому етапі Ліги чемпіонів.

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