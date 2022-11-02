Ліга чемпіонів: "Айнтрахт" сенсаційно пробився в плей-офф, "Атлетіко" та "Марсель" вилетіли

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків .

Ліга чемпіонів, груповий етап, 6-й тур

Група A

"Ліверпуль" – "Наполі" – 1:0

Гол: Салах, 85

"Рейнджерс" – "Аякс" – 1:3

Голи: Таверньє, 87 (пенальті) – Бергхюйс, 4, Кудус, 29, Консейсау, 89

Група B

"Порту" – "Атлетіко" – 2:1

Голи: Таремі, 5, Еустакіо, 24 – Маркано, 90+5 (автогол)

"Байєр" – "Брюгге" – 0:0

Група C

"Баварія" – "Інтер" – 2:0

Голи: Павар, 32, Чупо-Мотінг, 72

"Вікторія" Пльзень – "Барселона" – 2:4

Голи: Хори, 51 (пенальті), 63 – Алонсо, 6, Ферран Торрес, 44, 54, Торре, 75

Група D

"Спортінг" – "Айнтрахт" – 1:2

Голи: Артур Гомес, 39 – Камада, 62 (пенальті), Коло Муані, 72

"Марсель" – "Тоттенхем" – 1:2

Голи: Мбемба, 45+2 – Лангле, 54, Хьойберг, 90+5

Інтрига щодо учасників плей-офф перед фінальним туром збереглася лише в квартеті D, де всі 4 команди претендували на вихід до 1/8 фіналу Кубка чемпіонів. У такій ситуації драматичний перебіг подій в обох матчах був прогнозованим.

У Лісабоні "Спортінг" повів перед перервою – Угарте закинув до штрафного майданчика, де Артур Гомес ударом "щічкою" переграв Траппа. Та франкфуртці шокували господарів двома голами впродовж десяти хвилин у другому таймі. Спершу Камада впевнено реалізував одинадцятиметровий за гру рукою Коатеса. А згодом Коло Муані протиснув оборонця і потужно пробив під дальню стійку – 1:2!

Тим часом у Марселі місцевий "Олімпік" забив гол у роздягальню. Це Мбемба головою замкнув навіс Верету в атаці господарів другим темпом після розіграшу кутового. Та "Тоттенхем" відігрався на старті другого тайму, коли Лангле в схожій манері скористався подачею Перішіча зі штрафного. А на п'ятій доданій арбітром хвилині перемогу для "шпор" вирвав Хьойберг.

Такі результати вкотре перетасували турнірну таблицю групи. Зрештою, квартет виграв "Тоттенхем", "Айнтрахт" став другим, "Марсель" продовжить виступи в Лізі Європи, а "Спортінг" зосередиться на внутрішніх змаганнях. Ще від двох груп визначилися учасники плей-офф другого за рангом єврокубка – "Аякс" і "Байєр".