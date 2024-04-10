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Ліга чемпіонів: "Арсенал" врятував нічию проти "Баварії"

Фото: Леандро Троссард вирвав нічию для "канонірів" (facebook.com/Arsenal)
Автор: Антон Федорців

Лондонський "Арсенал" розписав нічию з мюнхенською "Баварією" у чвертьфіналі Ліги чемпіонів 2023/24.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Ліга чемпіонів, 1/4 фіналу, перші матчі

"Арсенал" – "Баварія" – 2:2

Голи: Сака, 12, Троссард, 76 – Гнабрі, 18, Кейн, 32 (пенальті)

 

Обидві команди на "Емірейтс" із перших хвилин показали непогані швидкості. Цікавіше виглядали "каноніри". Саме підопічні Мікеля Артети відкрили рахунок – Сака на куті штрафного отримав передачу від Вайта, змістився в центр і поклав м'яч у кут.

Мюнхенці такий розвиток подій сприйняли спокійно. "Баварія" витратила лічені хвилини на те, щоб зрівняти рахунок. Горетцка отримав передачу з глибини поля і відкотив м'яч на Гнабрі. Вихованець "Арсенала" був безжальним до рідної команди – 1:1.

Команда Томаса Тухеля відсунула гру подалі від власних воріт. Лондонці більше володіли м'ячем, але німецький гранд зумів ще до перерви вийти вперед. Саліба у власному штрафному збив Сане, а Кейн упевнено реалізував одинадцятиметровий.

"Каноніри" взялися шукати підходи до воріт Нойєра заново. І до перерви, і після неї "Арсенал" володів ініціативою, але мюнхенці грамотно збивали темп гри дрібними фолами. Тим часом до справді небезпечних моментів лондонці вкрай рідко доводили справу.

Фактично перший гольовий момент у другому таймі "Арсенал" і конвертував у гол. Створив забитий м'яч Жезус, який переграв двох оборонців і щедро виклав м'яч під удар Троссарду. Бельгієць влучив у дальній кут. Більше команди не забивали та визначать півфіналіста в матчі-відповіді 17 квітня.

До слова, раніше пригадали невдалу для "Арсенала" історію протистоянь з "Баварією".

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