"Лига антитраста" успешно провела первый семинар для участников закупок и объявила следующий - "Картели и сговоры. Лайфхаки"

Более ста представителей участников закупок и заказчиков приняли участие в первом семинаре проекта "Лига антитраста" 29 января в Mercure Kyiv Congress Centre.

Семинар "Публичные закупки. Лайфхак" при поддержке "РБК-Украина" и юридических партнеров-компаний ADS Legal Group, ADVANQ та ЮА "Абсолют" провели государственные уполномоченные АМКУ в 2015-2019 годах Агия Загребельского и Анна Артеменко, партнер юридической компании "Правое дело" Николай Смирнов, основатель проекта "Clarity" программист Ярослав Гарагуц, руководитель направления публичных закупок USAID/UK aid Татьяна Лисовская, консультант по публичным закупкам Наталья Заяц, консультант Европейского банка реконструкции и развития Александр Шатковский, редактор сайта "Наші гроші" Юрий Николов.

В ходе однодневного мероприятия были раскрыты различные аспекты закупок: как лучше составлять жалобы для повышения шансов на победу, какие новинки несет изменение закупочного законодательства в апреле, нюансы подготовки тендерных предложений и особенности электронных площадок системы "Прозорро", как добросовестным участникам тендеров действовать в столкновении с заговорщиками в медиа-пространстве, концессии как альтернативный механизм взаимодействия бизнеса с государством.

С приветственным словом к собравшимся обратилась заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Светлана Панаиотиди. Модератором семинара выступил основатель "Наших грошей" Алексей Шалайский.

Уже открыта регистрация на следующий семинар "Картели и сговорі. Лайфхаки" 2 апреля. Регистрация по ссылке. Участники узнают как и с помощью каких инструментов профессионалы выявляют заговорщиков, как доказывают сговоры в АМКУ и защищают решение в суде, как добиваться действенного наказания для недобросовестных конкурентов, о связи между картелями и уголовным кодексом, внедрении эффективного комплаенса. Запланировано выступление представителей НАБУ, имеющих опыт разоблачения сговоров в закупках.

Первое приглашение на следующий семинар получила юрист Нелли Ященко, которая по оценке модератора поставила лучший вопрос спикерам "Публичных закупок. Лайфхаки" в ходе Q & A сессии.

"Лига антитраста" — это первая независимая коммуникационная платформа, которая объединяет экспертов в сфере антитраста и закупок, и является совместным образовательным проектом общественных организаций "Совет защиты конкуренции и потребителей" и "Наші гроші".