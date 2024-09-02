Lifecell і WhiteBIT надають до 50 ГБ трафіку, 1000 хвилин по Україні та 100 SMS: як отримати бонус

Так, lifecell та WhiteBIT запускають нову акцію під назвою "‎Легкий криптостарт для нових досягнень", яка триватиме з 1 вересня по 31 грудня 2024 року. У її рамках користувачі lifecell, які зареєструються за своїм номером lifecell, підтвердять свою особу, вперше поповнять баланс та придбають криптовалюту на WhiteBIT, зможуть отримати гігабайти вільного інтернету, 1000 хвилин дзвінків по України та 100 SMS. Так за першу купівлю криптовалюти на суму від 20 USDT користувачі зможуть отримати до 10 ГБ, та на суму від 500 USDT — 50 ГБ вільного інтернет-трафіку. Деталі можна знайти за посиланням.

Активні абоненти lifecell вже мають можливість користуватися криптобіржею WhiteBIT без сплати за інтернет-трафік ще з кінця 2021 року, що дозволяє їм торгувати криптовалютами без додаткових витрат на інтернет, зберігаючи активність на ринку. Також абоненти можуть проводити операції через USSD-запити, що дозволяє реагувати на ринкові зміни та здійснювати торгові операції навіть у зонах з обмеженим покриттям або за відсутності інтернету.

Партнерство між lifecell та WhiteBIT демонструє, як інноваційні технології можуть інтегруватися у повсякденне життя, роблячи його більш зручним та ефективним. Акція "Легкий криптостарт для нових досягнень" дає користувачам можливість зробити перші кроки в криптоіндустрії, отримуючи корисні бонуси, які можна використати для комунікації, навчання та інших важливих завдань.