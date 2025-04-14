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Лідирує не білий: названі найбільш популярні кольори авто в Україні

Фото: названі найбільш популярні кольори авто в Україні
Автор: Константин Широкун

Оприлюднено "свіжу" статистику найбільш популярних кольорів нових авто в Україні за перші три місяці 2025 року. Зазначається, що українці купували найчастіше машини сірого кольору.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укравтопром".

За даними офіційної статистики, серед проданих та зареєстрованих у першому кварталі 2025 року нових легкових авто третина були сірого кольору. Найбільш популярним сірим автомобілем став кросовер Toyota RAV-4.

Другим за популярністю виявився білий колір, на цей тон прийшлось 29% із зареєстрованих нових авто. Найбільш масовим з них став Renault Duster. Як правило, на білий колір припадали закупівлі корпоративних парків.

Автомобілі універсального чорного кольору обрали 17% покупців. У найтемнішому з можливих кольорів частіше за інших реєструвалися автомобілі моделі Toyota Land Cruiser Prado. На долю синіх машин прийшлось 7% продажів у першому кварталі 2025 року. Перше місце серед синіх машин – за Skoda Octavia. Замикає п'ятірку найпопулярніших кольорів на українському ринку авто зелений з результатом у 6%. Лідером серед зелених машин став Renault Duster.

 

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Автомобільний ринок