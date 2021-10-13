Лидеры стран G20 согласились привлечь талибов к распределению помощи для Афганистана
Фото: генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш (unmultimedia.org)
В G20 согласились привлечь талибов к распределению помощи для Афганистана. Но отмечается, что это не позволит добиться политического признания талибов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Агентства по оказанию помощи, такие как Международный комитет спасения, заявляют, что Афганистан находится на грани "гуманитарного кризиса", поскольку его выживание на 75% зависело от иностранной помощи, а с тех пор как талибы захватили власть в августе, поддержка прекратилась. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что страна находится в переломном моменте.