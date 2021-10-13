Лидеры стран G20 согласились привлечь талибов к распределению помощи для Афганистана

В G20 согласились привлечь талибов к распределению помощи для Афганистана. Но отмечается, что это не позволит добиться политического признания талибов.

Агентства по оказанию помощи, такие как Международный комитет спасения, заявляют, что Афганистан находится на грани "гуманитарного кризиса", поскольку его выживание на 75% зависело от иностранной помощи, а с тех пор как талибы захватили власть в августе, поддержка прекратилась. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что страна находится в переломном моменте.