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Лідери країн G20 погодилися залучити талібів до розподілу допомоги для Афганістану

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Середа 13 жовтня 2021 06:06
Лідери країн G20 погодилися залучити талібів до розподілу допомоги для Афганістану Фото: генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш (unmultimedia.org)
Автор: Анна Полисученко

У G20 погодилися залучити талібів до розподілу допомоги для Афганістану. Але наголошується, що це не дозволить домогтися політичного визнання талібів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Агентства з надання допомоги, такі як Міжнародний комітет порятунку, заявляють, що Афганістан знаходиться на межі "гуманітарної кризи", оскільки його виживання на 75% залежало від іноземної допомоги, а з тих пір як таліби захопили владу в серпні, підтримка припинилася. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що країна знаходиться в переломному моменті.

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G20 Афганистан
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