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Лидеры Сербии и Косово обсудят урегулирование конфликта: названа дата

Фото: лидеры Сербии и Косово обсудят урегулирование конфликта (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент Сербии Александр Вучич и премьер Косово Альбин Курти планируют провести переговоры по обострению конфликта между странами. Они состоятся через две недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера ЕС по вопросам внешней и политики безопасности Петера Стано в комментарии изданию Tanjug.

По его информации, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель пригласил Вучича и Курти к переговорам, которые состоятся 18 августа в Брюсселе.

При этом Стано отметил, что в обсуждении также примет участие специальный посланник ЕС по диалогу между Белградом и Приштиной Мирослав Лайчак.

Более детально об обострении конфликта между Сербией и Косово и о том, какую сторону поддерживает Украина, можете узнать в новом видео РБК-Украина.

Напомним, ранее стало известно, что вечером 31 июля 2022 года на границе Косово с Сербией были слышны звуки стрельбы и сирены.

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