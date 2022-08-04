Лидеры Сербии и Косово обсудят урегулирование конфликта: названа дата
Президент Сербии Александр Вучич и премьер Косово Альбин Курти планируют провести переговоры по обострению конфликта между странами. Они состоятся через две недели.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера ЕС по вопросам внешней и политики безопасности Петера Стано в комментарии изданию Tanjug.
По его информации, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель пригласил Вучича и Курти к переговорам, которые состоятся 18 августа в Брюсселе.
При этом Стано отметил, что в обсуждении также примет участие специальный посланник ЕС по диалогу между Белградом и Приштиной Мирослав Лайчак.
Более детально об обострении конфликта между Сербией и Косово и о том, какую сторону поддерживает Украина, можете узнать в новом видео РБК-Украина.
Напомним, ранее стало известно, что вечером 31 июля 2022 года на границе Косово с Сербией были слышны звуки стрельбы и сирены.
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