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Лідери Сербії і Косово обговорять врегулювання конфлікту: названа дата

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Четвер 04 серпня 2022 21:23
Лідери Сербії і Косово обговорять врегулювання конфлікту: названа дата Фото: лідери Сербії та Косово обговорять врегулювання конфлікту (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент Сербії Олександр Вучич і прем'єр Косово Альбін Курті планують провести переговори щодо загострення конфлікту між країнами. Вони відбудуться через два тижні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера ЄС з питань зовнішньої і політики безпеки Петера Стано в коментарі виданню Tanjug.

За його інформацією, глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель запросив Вучича і Курті до переговорів, які відбудуться 18 серпня в Брюсселі.

При цьому Стано зазначив, що в обговоренні також візьме участь спеціальний посланник ЄС з діалогу між Белградом і Пріштіною Мирослав Лайчак.

Більш детально про загострення конфлікту між Сербією і Косово і про те, яку сторону підтримує Україна, можете дізнатися в новому відео РБК-Україна.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що увечері 31 Липня 2022 року на кордоні Косово з Сербією були чутні звуки стрілянини і сирени.

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