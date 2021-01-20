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Лидеры Республиканской партии США пропустят отъезд Трампа в пользу Байдена

Вашингтон, Среда 20 января 2021 14:45
Лидеры Республиканской партии США пропустят отъезд Трампа в пользу Байдена
Фото: Джо Байден и Дональд Трамп (коллаж РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Лидер Республиканской партии Кевин Маккарти и глава большинства республиканцев в Сенате Митч МакКоннелл пропустят церемонию отъезда из Белого дома Дональда Трампа. Они посетят католическую мессу, которую примет Джо Байден перед инаугурацией.

Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники в Конгрессе.

Католическая служба пройдет в соборе Святого Матфея в центре Вашингтона. Начало мессы запланировано на 8:45 по местному времени. Церемония отъезда Трампа из Белого дома начнется в 8:00.

Такое решение лидеров республиканцев свидетельствует о поддержке Байдена на посту президента.

Напомним, сегодня, 20 января, в Вашингтоне состоится инаугурация Джо Байдена в качестве президента США. Действующий президент Дональд Трамп покидает Белый дом, не поздравив Байдена перед инаугурацией. Также Трамп проигнорировал традицию утреннего чаепития президентов, а также отказался предоставить Байдену правительственный самолет.

Подробнее о том, как проходит передача власти в США, читайте в материале РБК-Украина.

Также РБК-Украина писало о том, чем запомнился Дональд Трамп на посту 45-го президента США.

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Новости Украины Политика Джозеф БайденДональд Трамп

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