ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Лідери Республіканської партії США пропустять від'їзд Трампа на користь Байдена

Вашингтон, Середа 20 січня 2021 14:45
Лідери Республіканської партії США пропустять від'їзд Трампа на користь Байдена
Фото: Джо Байден і Дональд Трамп (колаж РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Лідер Республіканської партії Кевін Маккарті і глава більшості республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл пропустять церемонію від'їзду з Білого дому Дональда Трампа. Вони відвідають католицьку месу, яку прийме Джо Байден перед інавгурацією.

Про це повідомляє Axios з посиланням на джерела в Конгресі.

Католицька служба пройде в соборі Святого Матвія в центрі Вашингтона. Початок меси заплановано на 8:45 за місцевим часом. Церемонія від'їзду Трампа з Білого дому почнеться о 8:00.

Таке рішення лідерів республіканців свідчить про підтримку Байдена на посаді президента.

Нагадаємо, сьогодні, 20 січня, у Вашингтоні відбудеться інавгурація Джо Байдена в якості президента США. Чинний президент Дональд Трамп залишає Білий дім, що не привітавши Байдена перед інавгурацією. Також Трамп проігнорував традицію ранкового чаювання президентів, а також відмовився надати Байдену урядовий літак.

Детальніше про те, як проходить передача влади в США, читайте в матеріалі РБК-Україна.

Також РБК-Україна писало про те, чим запам'ятався Дональд Трамп на посаді 45-го президента США.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика Джозеф БайденДональд Трамп

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся