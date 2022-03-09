UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Лидеры Конгресса США достигли соглашения о помощи Украине на 13,6 млрд долларов

Автор: Александр Белоус

Лидеры Конгресса США рано утром в среду, 9 февраля, достигли двухпартийной договоренности о выделении 13,6 млрд долларов на помощь Украине и европейским союзникам. Деньги пойдут на противодействие российскому вторжению, опустошившему часть Украины и спровоцировавшему худший кризис с беженцами в Европе со времен Второй мировой войны

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

На прошлой неделе президент Джо Байден запросил 10 миллиардов долларов на военную, гуманитарную и экономическую помощь. Однако поддержка демократов и республиканцев была настолько стойкой, что эта цифра выросла до 12 млрд долларов в понедельник и 13,6 млрд долларов всего днем позже.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиВторжение России в Украину