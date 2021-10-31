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Лидеры G20 утвердили минимальный налог для крупнейших компаний

Автор: Анна Полисученко

Лидеры G20 утвердили минимальный налог для крупнейших компаний. Прибыль крупного бизнеса будет облагаться налогом как минимум на уровне 15%.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сделка "положит конец разрушительной гонке за корпоративное налогообложение", - заявила министр финансов США Джанет Йеллен.

План реформ, уже поддержанный почти 140 странами, направлен на то, чтобы положить конец практике крупных корпораций, таких как Apple и материнская компания Google Alphabet, укрывать прибыль в странах с низкими налогами.

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