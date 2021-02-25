ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Лидеры ЕС согласовали ограничения на необязательные поездки между странами

Новина українською → Брюссель, Четверг 25 февраля 2021 22:02
Лидеры ЕС согласовали ограничения на необязательные поездки между странами Фото: Шарль Мишель (facebook.com/CharlesMichel)
Автор: Роман Тверденко

В Евросоюзе нужно оставить ограничения на поездки между странами. Но сделать без препятствия необходимые передвижения.

Об этом договорились на саммите лидеров стран Евросоюза.

Страны согласны с тем, что сейчас еще надо оставить ограничения на не необходимые поездки. В рамках этого уже были утверждены две рекомендации касательно поездок внутри Евросоюза и за пределы стран организации, в которых учтены принципы соразмерности и недискриминации.

Также страны договорились, что необходимо обеспечение беспрепятственного потока товаров и различных услуг в рамках единого рынка.

Ранее сообщалось, что лидеры стран Европейского союза договорились о необходимости введения сертификатов о вакцинации. Они будут введены в течение трех месяцев.

Также известно, что правительство Франции предоставит Чехии 100 тысяч доз вакцины от коронавируса компании Pfizer. Ситуация в Чехии с COVID-19 оценивается как крайне сложная.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире Евросоюз
NEWS
В Украине началась COVID-вакцинация: где уже прививают
В Украине началась COVID-вакцинация: где уже прививают
DAILY
Бег на месте. Что мешает переговорам с МВФ и есть ли у власти план "Б"
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Бег на месте. Что мешает переговорам с МВФ и есть ли у власти план "Б"