Лідери ЄС погодили обмеження на необов'язкові поїздки між країнами

В Євросоюзі потрібно залишити обмеження на поїздки між країнами. Але зробити без перешкоди необхідні пересування.

Країни згодні з тим, що зараз ще треба залишити обмеження на необхідні поїздки. В рамках цього вже були затверджені дві рекомендації щодо поїздок всередині Євросоюзу і за межі країн організації, в яких враховані принципи пропорційності і недискримінації.

Також країни домовилися, що необхідно забезпечення безперешкодного потоку товарів і різних послуг в рамках єдиного ринку.