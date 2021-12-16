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Лидеры ЕС согласились продлить санкции против РФ за агрессию против Украины

Новина українською →
Четверг 16 декабря 2021 21:25
Лидеры ЕС согласились продлить санкции против РФ за агрессию против Украины Фото: Лидеры ЕС согласились продлить санкции против РФ за агрессию против Украины (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

Лидеры Европейского союза договорились продлить санкции против России за агрессию против Украины. Ограничения планируют продлить еще на полгода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение брюссельского корреспондента "Радио Свободы" Рикарда Йозвяка в Twitter.

При этом он добавил, что санкции против РФ уже действуют 8 лет.

"На фоне разговоров о новых санкциях против России в Совете ЕС в случае повторного нападения на Украину, лидеры ЕС согласились продлить действующие экономические санкции против РФ еще на полгода. Они действуют уже 8 лет", - написал он.

Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о единстве позиций министров иностранных дел ЕС в вопросе введения санкций против России в случае вторжения в Украину.

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