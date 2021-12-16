Лидеры ЕС согласились продлить санкции против РФ за агрессию против Украины
Фото: Лидеры ЕС согласились продлить санкции против РФ за агрессию против Украины (pixabay.com)
Лидеры Европейского союза договорились продлить санкции против России за агрессию против Украины. Ограничения планируют продлить еще на полгода.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение брюссельского корреспондента "Радио Свободы" Рикарда Йозвяка в Twitter.
При этом он добавил, что санкции против РФ уже действуют 8 лет.
"На фоне разговоров о новых санкциях против России в Совете ЕС в случае повторного нападения на Украину, лидеры ЕС согласились продлить действующие экономические санкции против РФ еще на полгода. Они действуют уже 8 лет", - написал он.
Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о единстве позиций министров иностранных дел ЕС в вопросе введения санкций против России в случае вторжения в Украину.