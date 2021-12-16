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Лідери ЄС погодилися продовжити санкції проти РФ за агресію проти України

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Четвер 16 грудня 2021 21:25
Лідери ЄС погодилися продовжити санкції проти РФ за агресію проти України Фото: лідери ЄС погодилися продовжити санкції проти РФ за агресію проти України (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

Лідери Європейського союзу домовилися продовжити санкції проти Росії за агресію проти України. Обмеження планують продовжити ще на пів року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Брюссельського кореспондента "Радіо Свободи" Рікарда Йозвяка в Twitter.

При цьому він додав, що санкції проти РФ вже діють 8 років.

"На тлі розмов про нові санкції проти Росії в Раді ЄС у разі повторного нападу на Україну, лідери ЄС погодилися продовжити чинні економічні санкції проти РФ ще на пів року. Вони діють вже 8 років", - написав він.

Нагадаємо, глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив про єдність позицій міністрів закордонних справ ЄС у питанні введення санкцій проти Росії у разі вторгнення в Україну.

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