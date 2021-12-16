Лідери ЄС погодилися продовжити санкції проти РФ за агресію проти України
Фото: лідери ЄС погодилися продовжити санкції проти РФ за агресію проти України (pixabay.com)
Лідери Європейського союзу домовилися продовжити санкції проти Росії за агресію проти України. Обмеження планують продовжити ще на пів року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Брюссельського кореспондента "Радіо Свободи" Рікарда Йозвяка в Twitter.
При цьому він додав, що санкції проти РФ вже діють 8 років.
"На тлі розмов про нові санкції проти Росії в Раді ЄС у разі повторного нападу на Україну, лідери ЄС погодилися продовжити чинні економічні санкції проти РФ ще на пів року. Вони діють вже 8 років", - написав він.
Нагадаємо, глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив про єдність позицій міністрів закордонних справ ЄС у питанні введення санкцій проти Росії у разі вторгнення в Україну.