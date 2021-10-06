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Лидеры ЕС на саммите поддержали европейскую перспективу Западных Балкан

Автор: Дмитрий Левицкий

В Словении состоялся саммит Евросоюза и шести стран Западных Балкан. По результатам саммита лидеры ЕС приняли итоговую декларацию, в которой поддержали европейскую перспективу Албании, Боснии и Герцеговины, Сербии, Черногории, Северной Македонии и Косово.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Европейского совета.

"Лидеры подтвердили свою безоговорочную поддержку европейской перспективы Западных Балкан, которая представляет взаимный стратегический интерес и остается общим стратегическим выбором", - заявили в Евросовете.

В то же время лидеры ЕС подтвердили свою приверженность процессу расширения, но на справедливых и суровых условиях.

"Партнеры на Западных Балканах подтвердили свою приверженность европейским ценностям и принципам и проведения необходимых реформ в интересах своего народа", - говорится в заявлении на сайте.

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ЕвросоюзСаммит ЕСБалканы