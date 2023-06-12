Лідерка баскетбольної збірної України перейшла в старий-новий клуб

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter клубу .

31-річна баскетболістка покинула стамбульський "Фенербахче". Досвідчена українка відновить виступи в лавах іншого турецького гранда.

Ягупова підписала з "Мерсіном" контракт на 3 роки. Вона вже грала за "помаранчево-темно-синіх" у 2017-2019 рр. та виборола "срібло" в одному зі сезонів першості Туреччини. Звідти ж форвард перебралася до "Фенербахче".

У лавах "жовтих канарок" Ягупова вийшла на новий рівень. У складі стамбульців вона виграла Євролігу 2022/23, а до цього двічі стала MVP найпрестижнішого континетального турніру (2020, 2021). Окрім того, українська баскетболістка здобула 3 чемпіонські титули.

Хто така Аліна Ягупова

Уродженка Дніпра, займатися баскетболом почала в 5 років. Вихованка дніпровської ДЮСШ №5. На батьківщині виступала за "Дніпро", "Регіну-Баскет" та "Єлисавет-Баскет".

На драфті жіночої НБА-2013 обрана "Лос-Анджелес Спаркс" під 34-м номером. Проте, закріпитися за океаном не змогла. Виступала в чемпіонаті Казахстану за "Астану Тайгерс" і "Окжетпес", а також у Бельгії та Франції – за "Касторс Брен" і "Вільньов-д'Аск" відповідно.

Середні цифри Ягупової в останній Євролізі – 12 очок, 4.5 підбирання, 3.9 передачі та 2.1 перехоплення за понад 29 хвилин на паркеті. Зі збірною України їздила на низку Євробаскетів (2013, 2015, 2017, 2019).