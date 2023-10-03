Колишніх лідерів Нагірного Карабаху затримали в Азербайджані, - ЗМІ

В Азербайджані повідомляють про затримання колишніх президентів Нагірного Карабаху Аркадія Гукасяна, Бако Саакяна та голову парламенту "республіки" Давида Ішханяна. Всі вони доставлені до Баку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Радіо Азатутюн ".

Наразі про затримання колишніх лідерів повідомляє азербайджанська ЗМІ. Влада Азербайджану не повідомляла про затримання і не коментувала заяви ЗМІ.

Що відомо про затриманих

Аркадій Гукасян у 1992 році був призначений міністром закордонних справ Нагірно-Карабахської Республіки. На цій посаді він представляв НКР на міжнародних переговорах щодо статусу Нагірного Карабаху. 1997 року Гукасян був обраний президентом НКР.

Бако Саакян був третім президентом Нагірного Карабаху, обраним у 2007 році. Він обіймав цю посаду до 2020 року. Саакян був прихильником тіснішого співробітництва з Вірменією і виступав проти переговорів з Азербайджаном щодо статусу Нагірного Карабаху.

Давид Ішханян тричі обирався до парламенту НКР. У 2023 році його було обрано головою Національних зборів НКР.

Раніше ми писали, що Азербайджан заарештував одного з "лідерів" Нагірного Карабаху Рубена Варданяна. Він очолював "уряд республіки" у жовтні 2022 року, але у лютому 2023 був усунений.

Війна у Нагірному Карабаху

У вересні Азербайджан оголосив про початок "антитерористичної операції" на території Нагірного Карабаху. Баку зажадав вивести вірменські війська та ліквідувати парламент "республіки". В результаті НКР капітулювала.

Наприкінці вересня 2023 року президент невизнаної Нагірно-Карабахської Республіки (НКР) Самвел Шахраманян підписав указ про припинення існування держави. Згідно з документом, усі державні установи та організації НКР мають бути розпущені до 1 січня 2024 року.