Лідери Західної Африки проведуть зустріч через відмову хунти в Нігері припинити заколот

Лідери західноафриканських країн запланували проведення зустрічі у четвер, 10 серпня, для обговорення відмови бунтівників у Нігері звільнити поваленого президента Мохаммеда Базума та поновити його владу, що раніше було заявлено країнами-сусідами у висунутому хунті ультиматумі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Економічна спільнота західноафриканських держав (ECOWAS) ще 26 липня дала лідерам державного перевороту в Нігері термін до неділі, 6 серпня, щоб піти у відставку. В іншому випадку керівникам заколоту пригрозили можливим військовим втручанням.

Однак хунта на чолі з самопроголошеним главою держави, колишнім командувачем президентської гвардії Нігеру генералом Абдурахаманом Чіані натомість оголосила про закриття повітряного простору країни, і заявила, що захищатиме країну від нападу.

Також лідери перевороту у понеділок призначили колишнього міністра фінансів Алі Махамані Ламіна Зейна новим прем'єр-міністром. Це може свідчити про бажання хунти залишитись при владі.

Блок ECOWAS не відповів безпосередньо, але заявив у понеділок, що проведе саміт у четвер для обговорення протистояння. У Європейському союзі та США вважають, що таке рішення дає більше часу для посередництва, щоб урегулювати ситуацію дипломатичним шляхом.

Так, 7 серпня столицю Нігера Ніамей відвідала виконувачка обов'язків заступника Держсекретаря США Вікторія Нуланд, проте лідери перевороту відмовили їй у зустрічі з поваленим президентом Базумом, який знаходиться під "домашнім арештом".

Держпереворот у Нігері

Військовослужбовці Нігеру 26 липня фактично взяли в заручники президента країни Мохаммеда Базума і заявили про повалення уряду. Після цього в країні закрили кордони та ввели комендантську годину. Керівник президентської гвардії Абдурахман Чіані назвав себе новим лідером Нігеру.

Країни Західної Африки 31 липня заявили, що планують військову операцію, якщо за тиждень Базума не звільнять і не поновлять на посаді. Проте бунтівники відмовилися виконувати ці умови, після чого закрили повітряний простір над країною.

Про переворот у Нігері та про те, як він може вплинути на ситуацію в регіоні, - читайте у матеріалі РБК-Україна.