Лідери "відстрілялись": "Шахтар" з розгромом дотиснув "Верес" у заключному матчі дня в УПЛ

УПЛ, 23-й тур

"Шахтар" – "Верес" – 3:0

Голи: Кевін, 59, Судаков, 87 Траоре, 90

"Шахтар" останнім з лідерів УПЛ вийшов на гру 23-го туру в неділю. Перемоги "Олександрії" та "Динамо" не давали "гірникам" права на помилку в протистоянні з непростим суперником – "Вересом", який, безумовно, перебуває зараз на ходу. Зазначимо, що поєдинок команд у першому колі завершився нічиєю – 1:1. Сьогодні подібний результат підопічних Маріно Пушіча ніяк не влаштовував.

Перший тайм дав зрозуміти, що й цього разу в "Шахтаря" не буде легкої прогулянки. "Гірники" вели гру, створювали моменти, але й самі весь час повинні були діяти з оглядкою на власні ворота. Адже рівняни за першої ж можливості прагнули організувати контрвипад. І також створювали небезпеку біля воріт Різника.

До перерви у донетчан можливості відзначитися мали Судаков, Бондеренко та Еліас. Гості відповідали небезпечними спробами Степанюка та Дахновського. Але на перерву команди пішли за нулів на табло.

У другому таймі хід гри не змінився. Втім, "Шахтарю" таки вдалося підловити суперника на помилці. На 59-й хвилині рівняни випустили м'яч за бокову лінію і, таке враження, трохи виключилися з ритму. Між тим "гірники" миттєво вкинули аут, після чого Бондаренко прострілив у штрафний на Кевіна. Два захисники "Вереса" намагалися перехопити цей пас, але невдало. М'яч дістався до Кевіна, який з напівоберту в один дотик пробив точно повз Кожухаря.

"Верес", треба віддати належне, не розклеївся та майже одразу відповів небезпечним пострілом Степанюка. Далі пішов відкритий футбол, і нерви глядачам лоскотали обидві команди. Доки "Шахтар" не забив вдруге.

За три хвилини до кінця основного часу Тобіас на правому фланзі красиво розібрався з захисником "Вереса" та виклав м'яч на Судакова, для якого влучити у ворота було справою техніки. Фактично цей момент і закрив гру. А третій гол Траоре лише закріпив успіх чемпіонів країни.

Таким чином, усі лідери першості виграли свої матчі і в перегонах за медалі нічого не змінилось. "Динамо" лідирує, маючи 57 очок, на читири пункти від нього відстає "Олександрія" (53). "Шахтар" з 47-ма балами залишається третім.