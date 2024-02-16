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Лідери країн "Великої сімки" проведуть зустріч 24 лютого, - ANSA

П'ятниця 16 лютого 2024 03:03
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Лідери країн "Великої сімки" проведуть зустріч 24 лютого, - ANSA Ілюстративне фото: лідери країн G7 проведуть саміт 24 лютого (GettyImages)
Автор: Володимир Костирін

Лідери країн "Великої сімки" G7 під головуванням Італії проведуть у цій країні перший саміт 24 лютого, тобто на другу річницю широкомасштабного вторгнення РФ в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ANSA.

За даними джерел італійського національного інформагентства в уряді країни, прийдешня зустріч Групи семи відбудеться віртуально.

Так, відповідний саміт міжнародного клубу урядів семи високорозвинених країн світу (США, Японія, Німеччина, Британія, Франція, Італія, Канада) проводитиметься в режимі відеоконференції, як і на першу річницю широкомасштабної військової агресії Росії проти України.

Нагадаємо, торік 24 лютого віртуальна зустріч G7 проводилася за участю президента України Володимира Зеленського, який виступав онлайн.

Раніше ЗМІ повідомляли про те, що Італія сподівається використати головування в G7 для посилення підтримки України.

Підтримка України з боку Італії

У грудні минулого року уряд Італії прийняв ухвалу, що дозволяє країні надавати військову підтримку Україні до кінця 2024 року. Це рішення мало підтримати парламент країни.

Також повідомлялося, що 8 лютого Палата депутатів Італії дала "зелене світло" на продовження військової допомоги Україні.

Додамо, вчора прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні під час спільної прес-конференції з румунським колегою Марчелом Чолаку закликала країни НАТО зберігати єдність у питанні підтримки України.

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