Лідери громад вимагають зустрічі з Клименком після інформації про можливий замах на мера Дніпра

"Питання зустрічі з вами виникло в зв’язку з представленням в Шевченківському районному суді міста Львова інформації про те, що в телефоні обвинуваченого у вбивстві Ірини Фаріон В’ячеслава Зінченка було досьє на Дніпровського міського голову Бориса Філатова. Це викликає занепокоєння у мільйонної громади Дніпра та в органах місцевого самоврядування всієї України", - йдеться у відповідному зверненні до очільника МВД.

Раніше стало відомо, що у телефоні підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон В’ячеслава Зінченка було знайдено досьє на низку відомих людей, в тому числі на мера Дніпра Бориса Філатова. Після поширення цієї інформації під час засідання суду у справі Зінченка Філатов звернувся за поясненнями до Національної поліції України, але, за його словами, отримав відписку.

"Мене дивує той факт, що Ви обрали публічно попередити лише одну ймовірну жертву (народного депутата від "Слуги народу" Максима Бужанського, - ред.). Натомість ані я, ані Сергій Стерненко, на якого підозрюваний у вбивстві Фаріон також мав досьє, не чули про це від Вас та Ваших підлеглих жодного слова. Навіть непублічно - хоча підстави були однакові. Складається враження, що саме бездіяльність та небажання належним чином реагувати на інформацію про підготовку злочинів з боку працівників МВС України призвели до скоєння 01.05.2025 року чергового замаху на життя вже пана Стерненка", - заявив Борис Філатов у своєму зверненні до міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка.

Вбивство Фаріон

Нагадаємо, 19 червня 2024 року о 19.30 у Львові було скоєно вбивство Ірини Фаріон, за підозрою в скоєнні якого 25 червня Вʼячеслава Зінченка було затримано вже у Дніпрі - де, як встановлено слідством, він мешкав тривалий час.

За повідомленням правоохоронних органів, у підозрюваного Зінченка при затриманні були виявлені та вилучені докази його причетності до скоєння даного злочину - зокрема мобільний телефон.

Після збору та ретельного вивчення всіх доказів, включно із вмістом мобільного телефону підозрюваного, досудове розслідування було закінчене. Тож 25 грудня минулого року кримінальне провадження передали до суду.

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