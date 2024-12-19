Лідери ЄС закликали терміново активізувати постачання систем ППО і ракет в Україну

Лідери країн Євросоюзу заявили про необхідність активізувати передачу військової допомоги Україні. Йдеться про протиповітряну оборону, ракети і не тільки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на висновки Євроради щодо України.
Згідно з висновками, лідери країн ЄС підтримали всеосяжний, справедливий і міцний мир в Україні, який буде заснований на ключових принципах і цілях формули миру.
Також Єврорада розглянула роботу, яку було виконано в питанні військової допомоги Україні.
"Щоб допомогти Україні ефективно захищатися від російської агресії, Європейська рада закликає до термінової активізації зусиль, зокрема з постачання систем протиповітряної оборони, боєприпасів і ракет, а також із забезпечення необхідної підготовки та оснащення українських бригад", - ідеться в документі.
Також лідери ЄС звернули увагу, що важливо активізувати роботу з підтримки та розвитку оборонної промисловості України.
Водночас у висновках уточнюється, що всю військову допомогу надаватимуть "за повної поваги до політики безпеки та оборони окремих держав-членів і з урахуванням інтересів безпеки та оборони всіх держав-членів".
Нагадаємо, раніше Україна запросила у західних союзників 19 додаткових систем протиповітряної оборони.
Як пояснив президент України Володимир Зеленський, такі системи потрібні, щоб захистити розподільні станції атомної генерації, які намагаються атакувати російські окупанти.
При цьому Україні необхідні системи Patriot, які можуть захистити українські міста від ворожих балістичних ракет.
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