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Лідери ЄС підтримали початок вступних переговорів з Боснією та Герцеговиною

Брюссель, Четвер 21 березня 2024 22:15
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Лідери ЄС підтримали початок вступних переговорів з Боснією та Герцеговиною Фото: прем'єр Боснії та Герцеговини Боряна Кришто та голова Євроради Шарль Мішель (twitter.com/CharlesMichel)
Автор: Іван Носальський

Лідери країн Європейського союзу під час саміту вирішили розпочати переговори з Боснією та Герцеговиною про вступ до блоку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Європейської ради Шарля Мішеля у Twitter та прессекретаря голови Євроради Катерину Касінге у Twitter.

"Європейська рада щойно прийняла рішення про відкриття переговорів про вступ до ЄС з Боснією та Герцеговиною. Вітаємо! Ваше місце - у нашій європейській родині", - написав Мішель.

Він зазначив, що таке рішення є ключовим кроком на шляху до вступу в Європейський союз. Після цього необхідно продовжувати наполегливу роботу, щоб стати членом ЄС.

При цьому в висновках Європейської ради сказано, що орган пропонує Єврокомісії підготувати рамки переговорів із Боснією та Герцеговиною після того, як будуть зроблені всі необхідні кроки.

Переговори щодо вступу України до ЄС

Нагадаємо, 14 грудня лідери країн Європейського союзу під час саміту схвалили початок переговорів щодо вступу України до блоку. Це сталося на тлі погроз Угорщини накласти на таке рішення вето.

Як з'ясувалося пізніше, прем'єр Угорщини Віктор Орбан не брав участі у голосуванні щодо вступних переговорів з Україною.

Фактично переговори щодо вступу України до Євросоюзу не розпочалися. Нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що важливо, щоб переговори стартували вже в червні цього року.

Який шлях до Євросоюзу вже пройшла Україна і коли чекати на вступ до ЄС - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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