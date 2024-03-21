Лидеры ЕС поддержали начало вступительных переговоров с Боснией и Герцеговиной

Лидеры стран Европейского союза в ходе саммита решили начать переговоры с Боснией и Герцеговиной о вступлении в блок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Европейского совета Шарля Мишеля в Twitter и пресс-секретаря главы Евросовета Екатерину Касинге в Twitter .

"Европейский совет только что принял решение об открытии переговоров о вступлении в ЕС с Боснией и Герцеговиной. Поздравляем! Ваше место - в нашей европейской семье", - написал Мишель.

Он отметил, что такое решение - ключевой шаг на пути ко вступлению в Европейский союз. После этого необходимо продолжать упорную работу, чтобы стать членом ЕС.

При этом в заключениях Европейского совета сказано, что орган предлагает Еврокомиссии подготовить рамки переговоров с Боснией и Герцеговиной после того, как будут предприняты все необходимые шаги.