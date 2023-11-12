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Лидеры "Бостона" развлеклись "парашютом" в разгроме "Торонто": момент дня в НБА

Бостон, Воскресенье 12 ноября 2023 10:57
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Лидеры "Бостона" развлеклись "парашютом" в разгроме "Торонто": момент дня в НБА Фото: Джейлен Браун и Джейсон Тейтум разобрали "Рапторз" на запчасти (nesn.com)
Автор: Антон Федорцив

Хит-парад самых крутых эпизодов игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации возглавили форварды "Бостон Селтикс" Джейсон Тейтум и Джейлен Браун.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

Дуэт звезд "Селтикс" закрепил представление об идеальном взаимопонимании в противостоянии с "Торонто". Они деклассировали оборону "Рапторз" быстрой атакой в финальной четверти.

Тейтум на входе в зону атаки сквозь руки оппонента мягко набросил Брауну на ход. Тот в прыжке поймал мяч и еще в полете отправил его в корзину, "пробив" сотню очков. В конце концов итоговое преимущество "Бостона" составило +23.

Тейтум и Браун стали самыми результативными на паркете. Первый набрал 29 пунктов, а второй – 27. Украинец Святослав Михайлюк получил "мусорные" минуты, но результативными действиями не отличился, дважды промахнувшись из-за пределов "дуги".

Кто такой Джейлен Браун

Уроженец штата Джорджия, на студенческом уровне выступал за "Калифорнию Голден Беарз". На драфте НБА-2016 выбран "Бостоном" под третьим номером.

После выступлений в Летней лиге ассоциации подписал соглашение с "Селтикс". Проводит седьмой сезон в составе команды и помог гранду добраться до финала НБА-2022. Двукратный участник Матча всех звезд (2021, 2023).

Браун – убежденный вегетарианец. Его отец Марселлес был профессиональным боксером, а кузен Арландус Джейкоб Буе в 2013-2021 гг. выступал на уровне НФЛ на позиции корнербека.

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