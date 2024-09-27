У лідерах кросовери: стали відомі найбільш продавані автомобілі Європи

У серпні на європейських ринках найпопулярнішим легковим автомобілем став хетчбек Dacia Sandero.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Jato Dynamics .

Загалом, впродовж місяця на ринках ЄС було реалізовано 15,6 тисячі нових авто цієї моделі, що на 9% більше, ніж торік. Другим за популярністю став електричний кросовер Tesla Model Y – 13,4 тисячі штук (-38%).

На третьому місці - компактний кросовер Toyota Yaris Cross, 13,2 тисячі одиниць (+24%). Четвертий результат продемонстрував Volkswagen T-Roc – 12,8 тисяч одиниць (-15%). Замикає ТОП-5 Renault Clio – 12,1 тисяч одиниць (-5%).

При цьому рейтинг найбільш популярних легкових авто у світі у 2024 році очолює електричний кросовер Tesla Model Y. Загалом, з початку року продажі цього електромобіля досягли позначки 785 591 одиниць, що на 1,9% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Загалом, до ТОП-5 моделей нових легкових авто за період з січня по серпень 2024 року увійшли: