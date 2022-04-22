UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Лидера крымскотатарского народа Джемилева "аминистировали" в Крыму

Фото: Мустафа Джемилев (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Российский оккупационный суд в Крыму заочно "амнистировал" лидера крымскотатарского народа и народного депутата Украины Мустафу Джемилева. Он попал под "амнистию" в связи с 70-летием победы во Второй мировой войне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс".

По словам адвоката Айдера Азаматова, Джемилева за якобы хранение боеприпасов приговорили к 1 году лишения свободы и 15 000 российских рублей (5 700 гривен) штрафа, освободив от наказания в связи с истечением сроков давности.

По статье за якобы хранение оружия - к штрафу в 20 000 рублей (7 600 гривен) с освобождением от наказания. За якобы незаконное пересечение границы - два года условно с освобождением по "амнистии".

По данным следствия, в мае 2014 года Джемилев "незаконно" въехал в оккупированный Крым, якобы хранил карабин и незаконно купил патроны к нему.

Напомним, до этого Джемилеву продлили запрет на въезд в Крым и Россию до 2034 года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мустафа ДжемилевКрым