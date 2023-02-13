Лідер збірної України пропустить індивідуальну гонку на ЧС-2023 з біатлону: що трапилося

На старт індивідуальної гонки серед чоловіків на чемпіонаті світу з біатлону в німецькому Обергофі не вийде українець Дмитро Підручний.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Спорт" .

31-річний біатлоніст пропустить змагання на марафонській дистанції 20 кілометрів. Тренерський штаб збірної України вирішив поберегти лідера команди на одиночну змішану естафету.

Підручний повернувся до виступів після хірургічного втручання перед ЧС-2023. В Обергофі він уже змагався в змішаній естафеті, а також в індивідуальних спринті та гонці переслідування. Там він посів 5-те та 8-ме місця відповідно.

Керманич "синьо-жовтих" Юрай Санітра запланував заявити Підручного на синглмікст. Для досвідченого спортсмена цей виступ в одиночній змішаній естафеті стане третім на планетарних форумах. На ЧС-2019 він фінішував п'ятим у парі з Анастасією Меркушиною.

Найімовірніше, Підручний на чемпіонаті світу виступить ще в трьох гонках. Окрім синглміксту 16 лютого, він також може з'явитися в чоловічій естафеті (18 лютого) та масовому старті (19 лютого). У складі збірної України на форумі в Обергофі ще не виступали Артем Тищенко та Денис Насико.